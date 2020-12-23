الإمارات تعلن التسجيل الطارئ للقاح فايزر بيونتيك ضد كورونا

سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح الخاص بشركة “فايزر- بيونتيك” ضد فيروس “كوفيد -19” في الدولة .

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ولقاح “فايزر” هو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.

ويأتي التسجيل الطارئ في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير جميع السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة “فايزر” للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.