- 1/3
- 2/3
- 3/3
سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح الخاص بشركة “فايزر- بيونتيك” ضد فيروس “كوفيد -19” في الدولة .
طالع.. أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر بيونتيك وتخطط لبدء التطعيم خلال أسبوع
ولقاح “فايزر” هو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.
ويأتي التسجيل الطارئ في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير جميع السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة “فايزر” للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تعلن التسجيل الطارئ للقاح فايزر بيونتيك ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.