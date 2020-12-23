ترامب يطالب الكونجرس الأمريكي بإضافة مدفوعات تحفيز أكبر لمواجهة كورونا

وكالات _ وصف الرئيس دونالد ترامب في تغريدة مذهلة أمس الثلاثاء مشروع قانون إغاثة كوفيد بقيمة 900 مليار دولار الذي أقره الكونجرس بأنه “وصمة عار” غير مناسبة. طالع.. الكونجرس الأمريكي يقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار وحث المشرعين على إجراء عدد من التغييرات على الإجراء ، بما في ذلك مدفوعات مباشرة أكبر للأفراد والعائلات. وطالب ترامب الكونجرس الأمريكي بإضافة مدفوعات تحفيز أكبر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

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