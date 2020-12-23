هيونداي تستحوذ على مصنع جنرال موتورز في سان بطرسبرج الروسية

روسيا اليوم _ قالت الشركة الفرعية التابعة لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، في روسيا أمس، إنها استحوذت على مصنع جنرال موتورز في مدينة سان بطرسبرج بروسيا.

وأنشأت شركة “جنرال موتورز” الأمريكية هذا المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف وحدة سنويا، في مدينة سان بطرسبرج، وهي ثاني أكبر مدن روسيا في عام 2008، وتم إغلاقه بموجب قرار “جنرال موتورز” بتقليل حجم أعمالها في الخارج.

وقال المتحدث باسم الشركة الفرعية في مؤتمر صحفي افتراضي إن هذه الصفقة تم إبرامها في مطلع نوفمبر الماضي، غير أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستبدأ عملية الإنتاج في هذا المصنع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت “هيونداي” تشغيل المنشآت الإنتاجية بسعة 230 ألف وحدة سنويا في سان بطرسبرج منذ عام 2011.