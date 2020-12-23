بي إنفستمنتس: لم يتم توقيع اتفاقية بيع 20% من توتال إيجيبت

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة أنه لم يتم توقيع الاتفاقية النهائية لبيع 20% من شركة توتال إيجيبت.

طالع.. بي انفستمنتس القابضة تفوض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء مفاوضات بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت

أضافت الشركة في بيان قبل قليل للبورصة المصرية، أنها مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية الخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل يتم التفاوض عليها حاليا مع المشتري.

وقالت بي إنفستمنتس القابضة أنها تتعهد بالإفصاح عن تفاصيل الصفقة فور الإنتهاء من مرحلة التفاوض وقبيل التنفيذ وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وضوابط الإفصاح.