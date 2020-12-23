بالم هيلز تنهي إجراءات شطب وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام إجراءات شطب القيد وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن. كانت الشركة قد تقدمت بطلب الشطب وإلغاء القيد من بورصة لندن، نهاية سبتمبر الماضي. وقالت الشركة أنها أنهت برامج شهادات الإيداع الدولية وإلغاء شهادات الإيداع بالكامل وتحويلها لأسهم عادية تمثل كل شهادة إيداع دولية 20 سهمها عاديا من أسهم بالم هيلز. وقالت أنه سوف يستمر إدراج تلك الأسهم وتداولها في البورصة المصرية.

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