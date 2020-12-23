أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية وتهديدات ترامب

– هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

طالع.. ترامب يطالب الكونجرس الأمريكي بإضافة مدفوعات تحفيز أكبر لمواجهة كورونا

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4 بالمئة، إلى 49.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش.

في حين هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، مما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضررت أسعار النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.