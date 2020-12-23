الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تقرير يبشر بتوقيع اتفاق تجاري مع بريطانيا اليوم

ـ ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد تقرير يفيد بإمكانية إبرام اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

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أدى التقرير إلى ابتهاج المستثمرين، رغم تزامنه مع مخاوف تجاه عدم توقيع ترامب على قانون المساعدات الأمريكية البالغ قيمتها 892 مليار دولار.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4٪ بعد أن قال المحرر السياسي روبرت بيستون في ITV البريطاني إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ممكنة يوم الأربعاء بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد.

مع ذلك ، تأخر مؤشر FTSE 100 في لندن حيث ارتفع الجنيه الإسترليني وأثقل أسهم الشركات ذات التركيز الدولي في المؤشر.

كان سهم دايملر صاحب أعلى دفعة لمؤشر STOXX 600 ، بارتفاع 2.7٪ بعد أن أفادت صحيفة Handelsblatt التجارية أن شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية تستعد لإدراج قسم الشاحنات في سوق الأسهم.

في غضون ذلك ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار ، قائلاً إنه ينبغي تعديله لزيادة مبلغ فحوصات التحفيز للأفراد.