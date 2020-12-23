وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

وقالت الوزيرة أن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم إستيراد السلع الإستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء إنتشار هذا الفيروس.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.