المصريين للاستثمار: العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية في جلستها المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه ليصبح 50 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 10 مليون جنيه موزعة على عدد 10 مليون سهم بالقيمة الأسمية البالغة جنيه واحد للسهم الواحد.

ونوهت أن هذه الأسهم توزع مجاناً على مساهمي الشركة بواقع عدد واحد سهم مجاني لكل عدد 4 أصليين.

أضافت أن التمويل لهذه الزيادة سيتم من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة 4 إبريل الماضي.

ولفتت المصريين للاستثمار، أن رصيد الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر الماضي بلغ 14.896 مليون جنيه.

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة، فقد وافقت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بإلغاء إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء إذا لزم الأمر.

وحققت المصريين للاستثمار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، أرباح بلغت 32.6 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 801.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.