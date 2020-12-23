وزير مالية لبنان: سنتواصل مع ألفاريز آند مارسال لاستئناف تدقيق المصرف المركزي

– قال وزير مالية لبنان اليوم الأربعاء، إن البلاد ستتواصل مع ألفاريز آند مارسال لاستئناف تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية متعثرة.

طالع.. ألفاريز آند مارسال تنسحب من تدقيق لمصرف لبنان المركزي

ووافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.

ونقل مكتب وزير المالية عنه القول بعد لقاء مع الرئيس “تقرر استنادا الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي”.