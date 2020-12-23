رواد الهندسة وباور شاينا تفوزان بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الطبية في بدر

أرست شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، عطاء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الطبية “CAPITALMED Medical City” لصالح التحالف المكون من شركة رواد الهندسة الحديثة و شركة Power China.

وقال بيان لشركة رواد الهندسة، إن المشروع يعد من أحد أهم المشاريع المستقبلية لخدمة القطاع الصحي في مصر العربية وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي.

وأضاف البيان، أن المشروع يقع في مدينة بدر على إجمالي مساحة 576,744 متر مربع على أن تقوم شركة رواد الهندسة الحديثة بتنفيذ المرحلة الأولى.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 224,122 متر مربع ويتكون المشروع من إنشاء مستشفي بطاقة استعابية 375 سرير.

كما يضم المشروع مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري و مبنى الخدمات والتحكم بالإضافة إلى المرافق الخاصة لخدمة المشروع و أعمال تنسيق الموقع العام و الطرق.

وقال المهندس مصطفي سعدني مدير إدارة العطاءات بشركة رواد الهندسة الحديثة، إنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في غصون ثلاثون شهرا.