- 1/3
- 2/3
- 3/3
أرست شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، عطاء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الطبية “CAPITALMED Medical City” لصالح التحالف المكون من شركة رواد الهندسة الحديثة و شركة Power China.
وقال بيان لشركة رواد الهندسة، إن المشروع يعد من أحد أهم المشاريع المستقبلية لخدمة القطاع الصحي في مصر العربية وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأضاف البيان، أن المشروع يقع في مدينة بدر على إجمالي مساحة 576,744 متر مربع على أن تقوم شركة رواد الهندسة الحديثة بتنفيذ المرحلة الأولى.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 224,122 متر مربع ويتكون المشروع من إنشاء مستشفي بطاقة استعابية 375 سرير.
كما يضم المشروع مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري و مبنى الخدمات والتحكم بالإضافة إلى المرافق الخاصة لخدمة المشروع و أعمال تنسيق الموقع العام و الطرق.
وقال المهندس مصطفي سعدني مدير إدارة العطاءات بشركة رواد الهندسة الحديثة، إنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في غصون ثلاثون شهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواد الهندسة وباور شاينا تفوزان بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الطبية في بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.