البنك الأهلي يوافق على تمويل بقيمة 290 مليون جنيه لمستشفى العظام في 6 أكتوبر

وافق البنك الأهلي المصري على منح تمويل لإنشاء وتجهيز مستشفى العظام والإصابات التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر.

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وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل تبلغ قيمته 290 مليون جنيه.

وأضاف أن ذلك التمويل يمثل نحو 74.4 % من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغ قدرها 390.7 مليون جنيه.

وتابع أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر للقطاع الصحي في مصر وبهدف توفير رعاية صحية متميزة للمواطن في مختلف التخصصات الطبية بما يتلاءم مع التطور في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد واحدا من اكبر القطاعات واكثرها نموا على مستوى العالم ونظرا لأن هذا القطاع ينفق أكثر من 10 % من الناتج المحلى لمعظم الدول المتقدمة فانه يشكل جزءا هائلا من اقتصاد أي دولة.

وأوضح أن ذلك ما يشجع البنك الأهلي – بوصفه أكبر المؤسسات المالية في مصر – على دعم هذا القطاع بشكل متنامي.

وأكد أبو الفتوح انه من المخطط أن تقدم المستشفى اعلى معدلات الجودة في الخدمة والرعاية الطبية للمواطنين في مصر، إضافة إلى خدمة المرضى من المنطقة العربية وإفريقيا.

ومن جانبه قال الدكتور حازم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المستشفى، إن التطور السريع في الطب فرض ضرورة تواجد تخصصات غاية في الدقة داخل التخصص الواحد خاصة في جراحة العظام.

وأشار إلى أن مستشفى المحور للعظام والجراحات التخصصية تسعى لتنال ثقة المرضى والمجتمع من خلال تقديم خدمة طبية أكثر تخصصا.

وتابع أن المستشفى تسعى لتكون أول مستشفى في مصر والمنطقة بهذا المنظور.

وقال شريف رياض رئيس مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن التمويل يستهدف إنشاء وتجهيز المستشفى والذي من المتوقع ان يستغرق مدة عامين، ليتم افتتاح المستشفى في بداية عام 2022.

وأضاف أنه سيتم خلال تلك الفترة إتمام كافة المرافق مع تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والتجهيزات والأنظمة وبرامج التشغيل وكذا وسائل النقل اللازمة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تصبح المستشفى صرحا طبيا كبيرا في مصر تقدم جميع الخدمات الطبية وخاصه العظام ، وبطاقة تشغيلية تبلغ حوالي 100 سرير.