مبيعات العرب تقلص مكاسب البورصة الصباحية إلى 0.29% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10686 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.29%.

جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 59.92 جنيه.

في حين ارتفعت مكاسب كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان إلى 2.42%، و 1.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 422.546 مليون جنيه على 164 شركة من خلال 17.498 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل تراجع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 17.022 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 18.195 مليون جنيه، مقابل 1.172 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 2.001 مليون جنيه، منها 1.723 مليون جنيه للمؤسسات، و277.803 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بمبلغ 15.021 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 31.240 مليون جنيه، مقابل 16.219 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.07%، تلاه سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 9.77%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 9.18%.

في حين تصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.25%، تلاه سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 1.08%، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.93%.