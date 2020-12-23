اليورو يتجاهل تهديد ترامب بوقف التحفيز والدولار يتراجع

– عاود اليورو الارتفاع صوب مستوى 1.22 دولار وانخفض الدولار يوم الأربعاء، إذ لم يتوقف المتعاملون في العملات كثيرا عند تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إقرار حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار مرتبطة بكوفيد-19.

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وقال ترامب إن حزمة التحفيز التي طال انتظارها يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز، في مؤشر محتمل على تعطل الحزمة.

لكن أسواق العملات لم تشهد تغيرا كبيرا، إذ تراجع الدولار وارتفعت العملات التي تعتبر أعلى مخاطرة مثل الدولار الأسترالي.

وبحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش، كان الدولار منخفضا 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات.

نزل مؤشر الدولار بأكثر من ستة بالمئة هذا العام، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبقي على سياسته فائقة التيسير.

وتساعد التوقعات بمزيد من النزول للدولار في دعم أسواق الأسهم وعملات الأسواق الناشئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2183 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمئة إلى 1.3442 دولار وسط تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيعلنان يوم الأربعاء عن اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد الخحروج البريطاني من التكتل.

وربح الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة ليرتفع إلى 0.7575 دولار، مدعوما بمؤشرات على أنه سيجري احتواء تفش صغير لكوفيد-19 في سيدني.

ونزل الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني، وهي هملة ملاذ آمن أخرى، إلى 103.44.

وأما اليوان الصيني، انخفضت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة في التعاملات الخارجية إلى 6.5266