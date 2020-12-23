عاجل.. اتفاق استثمار وتمويل بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي

فاروق يوسف _ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

يهدف البروتوكول إلى وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الإستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة.

ويقوم البروتوكول على شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين.

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قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وحضر التوقيع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقا لبيان، يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، على تفعيل اتفاقيات مع بعض الجهات بغرض تشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية.

كما يأتي الإتفاق إيماناً بدور الصندوق السيادى في تشجيع الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الهامة، ودوره الريادى فى الحفاظ على أصول الدولة.

وحرص الجهاز على وضع إطار تعاوني مع الصندوق ليكون هو أحد آليات الجهاز في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة.

وبموجب هذا البروتوكول يعمل الصندوق السيادى على الاستثمار في المشروعات التي يتولاها المطورون التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبين في إقامة مشروعاتهم.

وتتمثل مساهمة الصندوق السيادى علي سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية بالأراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجيستية.

ويقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية من جانبه بالترويج لدي المطورين التجاريين المتعاملين معه للمشروعات التي يشارك فيها الصندوق السيادى.