الوزراء يوافق على طلب هيئة الاستثمار بشأن إرجاء تطبيق 15% على مشروعات المناطق الحرة لمدة عام

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021.

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ويأتي ذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.