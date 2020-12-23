العراق يسند بناء ميناء الفاو لدايو الكورية بقيمة 2.6 مليار دولار

_ قال مسؤول كبير يوم الأربعاء، إن حكومة العراق وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أول مرحلة من مينائه للسلع الأساسية المخطط له في الفاو بالجنوب.

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