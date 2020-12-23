إيني الإيطالية تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر

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_ أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر.
ووفقا لبيان الشركة فإن “الاكتشاف الجديد يضيف 10 آلاف برميل يوميا من النفط إلى إنتاج الشركة الحالي في الصحراء الغربية لمصر”.
طالع.. إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بمصر
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة نورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.
وقالت إن “التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب”.
وتمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية في مصر، حصة 38% في امتياز اكتشاف وإنتاج النفط في الصحراء الغربية بمصر، بينما تمتلك “لوك أويل” االروسية 12% والهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 50%.
وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. ويبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات نحو 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
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