وزيرة الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منحنى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بدأ يتصاعد منذ أكتوبر الماضي.
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أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الأسبوع الجاري سيشهد ارتفاع في الإصابات، وبلغت حصيلة إصابات اليوم نحو 911 إصابة و42 وفاة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المحافظات الأكثر ارتفاعًا هي محافظة القاهرة تليها الاسكندرية والقليوبية والجيزة.
ولفتت زايد إلى أن الفئة العمرية من سن 35 إلى 50 سنة تشهد زيادة في الإصابات بكورونا.
وناشدت المواطنين والشركات والمصانع وأصحاب المطاعم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
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