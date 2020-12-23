وزيرة الصحة: نرصد تطورات كورونا.. وجاري توزيع اللقاحات والأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،إن تحورات فيروس كورونا، والتطورات الجينية التي يشهدها، لاتؤثر على كفاءة اللقاح.

طالع.. وزيرة الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن المعامل المركزية بوزارة الصحة تقوم بعمل تحاليل دورية لجينات الفيروس.

وتابعت، نقوم برصد حالة التطور والتغير في الإصابات، ومراجعة تحاليل المصابين بالفيروس لأكثر من مرة، كذلك مراجعة وفحص العائدين من بريطانيا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه عند بدء توزيع اللقاح سيكون التركيز على الأماكن اللي تشهد زيادة في الانتشار ومعدلات الإصابات.

ولفتت إلى أن لقاح فايزر شهد 7 تجارب في 7 دول وتم إعتماده رسميًا في 5 منها،

وقالت إن اللقاحات الصينية تقوم بتعطيل الفيروس، أما البريطاني يقوم بتضعيفه ولكنه يبقى حيًا، مؤكدة على أن اللقاحات ستوجه نحو الفئات المستحقة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وايضًا العاملين بوزارة الصحة.

وأضافت وزيرة الصحة: تسلمنا أول جرعة من لقاح كورونا، وجاري التعاقد مع شركات أخرى للتعاقد على شحنات أخرى.