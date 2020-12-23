وزيرة الصحة: بدء توزيع لقاح كورونا في 27 محافظة ولابد من الالتزام بمواعيد الجرعات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،إن تقديم لقاح فيروس كورونا للمرضى، بدأ من أول أمس في 27 محافظة، داخل مراكز مصممة خصيصًا.

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه يجب على من أخذ اللقاح أن يلتزم على مواعيد الجرعات، فلابد أن يأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوم من تنازل الجرعة الأولى.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة لمدى زمني طويل، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات بشكل أمثل في الأماكن المغلقة والمزدحمة.