فايزر تسلم واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد كورونا بحلول يوليو المقبل

وكالات _ أعلنت شركة فايزر الأمريكية، أنها ستمد الولايات المتحدة بمئة مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد وباء “كوفيد-19″، ليرتفع إجمالي الجرعات في أمريكا إلى 200 مليون، تُسلم جميعها بحلول 31 يوليو المقبل.

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وأضاف فايزر أنه “من المتوقع تسليم 200 مليون جرعة بحلول 31 يوليو 2021، ما يسمح بتلقيح 100 مليون شخص في الولايات المتحدة”.

ووافقت السلطات الأمريكية على لقاحين للوقاية من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عن خمس حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح “فايزر-بيونتك” في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.