وزيرة الصحة: الحالات التي تتوفى نتيجة كورونا في المنازل يتم تسجيلها في الأعداد الرسمية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كافة المؤشرات تؤكد على سرعة استجابة الحالات البسيطة للعلاج، وشفائها أسرع في المنزل.

طالع.. وزيرة الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الحالات التي تتوفى نتيجة كورونا في المنازل يتم تسجيلها في أعداد الوفيات الرسمية.

وأشارت إلى أن الحالات المتوسطة تعالج في المستفيات، أما الحالات الشديدة فيتم علاجها في مستشفيات العزل والتي بلغ عددها نحو 27 مستشفى، و100% من حالاتها مصابة بكورونا.

وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا بشكل رسمي.