وزيرة الصحة: سنبدأ في تصنيع لقاح كورونا خلال شهور قليلة

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مشاورات مع الجانب الإماراتي لتصنيع لقاح فيروس كورونا، وهناك تطلعات لأن تصبح مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات بشكل عام.
طالع.. وزيرة الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة
أضافت خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل: شهور قليلة وسندخل في تصنيع لقاح كورونا وستكون مصر مركزًا لتوزيعه في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت أن مصر تمتلك مصانع قادرة على تصنيع اللقاحات بكافة أنواعها، منوهة إلى أنه تم إجراء تقييم لكافات الشركات وخطوط الإنتاج للتأكد من الكفاءة والقدرة على إنتاج اللقاحات.
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