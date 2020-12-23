مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 0.2% وسط تداولات تخطت مليار جنيه

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2%، وأغلق عند مستوى 10677 نقطة.

وتداول سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، عند مستوى 59.88 جنيه دون تغيير عن سعر الفتح.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.94%، و 2.32% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.061.166 مليار جنيه على 179 شركة من خلال 38.842 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 128 شركة مقابل تراجع 16 في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بمبلغ 56.386 مليون جنيه، بضغط من الأفراد الذين حققوا صافي مبيعات بقيمة 65.297 مليون جنيه، مقابل 8.910 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 54.975 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 85.389 مليون جنيه، مقابل 30.414 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 1.411 مليون جنيه، منها 942.678 ألف جنيه للمؤسسات، و468.920 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 88.53% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.51% والعرب على 6.95% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.23% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.76%.

وتصدر سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.88%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 11.25%، ثم سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.98%.

في حين تصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.01%، تلاه سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 1.46%، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 1.28%.

بدوره، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن آخر جلستين لم تنجحا في تغطية نسب التراجعات التي شهدتها جلسة البورصة المصرية يوم الأثنين الماضي.

وأرجع عجينة ذلك إلى استمرار القلق والذعر لدى المستثمرين من فرض الإغلاق التام من جديد للسيطرة على تمحور فيروس كورونا.

ونصح المستثمرين بإغلاق المارجن كول والحفاظ على محفظة الأسهم لحين استقرار حركة الأسهم ومعرفة التطورات الخاصة بفاعلية اللقاح المضاد للفيروس بالأيام القليلة القادمة في السيطرة على انتشار الوباء.

يعتقد عجينة أن يشهد مسار البورصة على المدى القصير نفس ملامح سيناريو الموجة الأولى من فيروس كورونا بشهر مارس الماضي، خاصة فيما يخص القطاعات الأقل تأثرا من الأزمة مثل القطاع الصحي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا.

وبالنسبة لمسار مؤشرات البورصة خلال الجلسات القادمة، يتوقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة أن يتحرك EGX30 حركة عرضية بين مستويات 10600-10750 نقطة حتى نهاية العام.

ومن جانبه، قال محمد عبد الحكيم، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة عادت إلى مسارها العرضى ذات الاتجاه الواحد بعد امتصاص التداعيات السلبية الناتجة عن ذعر المستثمرين من تمحور فيروس كورونا.

وتوقع عبد الحكيم أن تتحرك مؤشرات البورصة بآخر أيام العام بذات سيناريو الربع الأخير، وهو أداء باهت للمؤشر الثلاثيني ومضاربات سريعة على أسهم مؤشرEGX70 ترفع من مكاسبه.

ويعتقد أن استمرار حالة القلق تجاة السيناريو الخاص بأزمة كورونا يدفع القطاعات الدفاعية لتصدر قائمة رهانات المستثمرين بالمرحلة القادمة، كونها الأكثر تماسكا وسط الأزمات المفاجئة.