رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري لمدة ثلاث سنوات

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دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 25 سبتمبر الماضي.
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ونص القرار على تعيين مدحت أحمد قمر رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة، وكل من: عمرو فاروق الأعصر ووليد محمد ناجي نائبًين.
كما نص القرار على تعيين : هالة عادل بسيوني، ومحمد ماهر، وحسن مصطفى البكري، وطارق صالح، وحسام أمين فهمي ومحمد مصطفى حسين، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين..
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