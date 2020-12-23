رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري لمدة ثلاث سنوات

دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 25 سبتمبر الماضي.

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ونص القرار على تعيين مدحت أحمد قمر رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة، وكل من: عمرو فاروق الأعصر ووليد محمد ناجي نائبًين.

كما نص القرار على تعيين : هالة عادل بسيوني، ومحمد ماهر، وحسن مصطفى البكري، وطارق صالح، وحسام أمين فهمي ومحمد مصطفى حسين، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين..