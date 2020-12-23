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بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة ثالثة من كورونا أكثر قدرة على الانتشار

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سي إن بي سي – قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك اليوم الأربعاء إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

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وذكر في إفادة صحفية “رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة”.

وتابع قائلا إنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف “هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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