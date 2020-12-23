مدبولي يطلع على استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة لتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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واستعرض مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم، نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية كافة لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها في نحو 50 مركزا سيتم العمل بها، يبلغ عدد قراها وتوابعها نحو 1385 قرية وتابعا.

وتابع: “وهو ما يمثل ثلث الريف المصري، سيتم العمل على تحقيق التنمية المتكاملة بها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُجددا التأكيد على أنه سيتم إطلاق المشروع مطلع العام الجديد”.

واستعرض الاجتماع المشروعات الخدمية والتنموية المٌقرر تنفيذها بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط والقرى التابعة له.

ويشمل عدد القرى المقرر تطويرها ضمن مبادرة “حياة كريمة بالمركز يبلغ 15 قرية.

وجرت الإشارة إلى أن قرى مركز ساحل سليم لا يوجد بها أي خدمات للصرف الصحي ولكن توجد قرى بها مشروعات متوقفة وأخرى مرصود لها تكلفة تقديرية ولم يتم العمل بها.

وأضاف مدبولي: كما أنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعي بالقرى، وجميع الطرق الداخلية بقرى ساحل سليم ترابية وتحتاج إلى رصف.

وتضمن العرض الإشارة إلى الوضع الراهن للخدمات بالمركز المستهدف تنفيذها، فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والخدمات الشبابية، فضلا عن حالة البنية الأساسية بالمركز.

وفيما يتعلق بالنموذج الثاني الخاص بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، جرت الإشارة إلى مشروعات خدمات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها بقرى المركز، ضمن مبادرة “حياة كريمة.

كما جرت الإشارة إلى أن المركز مغطى بخدمة التعليم الثانوي العام، فيما عدا منطقة واحدة محرومة، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الثانوي الفني وأنه يجري الآن إنشاء 4 مدارس آخرى، كما أن المركز مغطى بخدمة التعليم الأساسي.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بالمركز، فإنها تغطي المركز ما عدا إحدى القرى، ويمكن توفير الخدمة لها من خلال إحدى القرى المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات المعنية، ومؤسسة حياة كريمة.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس”: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

وشارك أيضًا: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.