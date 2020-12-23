رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير الواجهة المائية لمحافظة بورسعيد

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة. طالع.. تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في نوفمبر الماضي وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد عرضا حول مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة. وأشار إلى اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروع من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وأوضح أن المشروع يتضمن إعادة تطوير الواجهة المائية، وإنشاء “ساحة مصر”. وتابع: كما يتم تنفيذه بأكثر المواقع تميزا بالمحافظة، وهى نقطة التقاء المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 12.500م2، حيث تستحوذ حديقة التاريخ على 8500 م2 منها، والباقى للساحة. وأضاف اللواء عادل الغضبان أن ساحة مصر تحتوي على تمثال من البرونز يرمز لملكة مصرية برداء تقليدي بسيط يعلوه قرص شمس بارتفاع 10 أمتار. والتمثال مرفوع علي قاعدة من الجرانيت المطعم بأعمال نحت من البرونز بارتفاع 12 مترا ليبلغ إجمالي الارتفاع 22 مترا. وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير، لتتم على أعلى مستوى، حيث إن المشروع سيُعد واجهة حضارية مميزة للمحافظة.

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