متحدث الوزراء: سحب تراخيص الفنادق والمنشآت السياحية التي تنظم حفلات رأس السنة

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دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفنادق والمنشآت السياحية التي ستنظم حفلات رأس السنة، ستتعرض لسحب ترخيصها.
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وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن الجهات المعنية ستراقب الحدائق والنوادي والمنشآت السياحية بصورة دورية.
وقال إن هذه الجهات ستكون تابعة لوزارة السياحة والمحليات ووزارة الشباب والرياضة.
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