متحدث الحكومة: غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على عدم ارتداء الكمامة

دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتجه لتغيير آلية تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفة الإجراءات الإحترازية، وخاصة ارتداء الكمامات.

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وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن تطبيق الغرامات سيكون بصورة فورية، بحد أقصى 4000 جنيه.

وأكد على أنه سيكون هناك إلزام بارتظاء الكمامة في وسائل النقل، والمنشآت الحكومية، والبنوك، والأماكن المغلقة، وعدد من المنشآت الأخرى.