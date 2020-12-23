الوزراء: إدارة الأزمات تحدد الموقف من حظر التجول ليلة رأس السنة الأسبوع المقبل

دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار حظر التجول لم يكن واردا في أجندة لجنة إدارة الأزمات خلال الاجتماعات السابقة.

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وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل، وستحدد الموقف من قرار الحظر في ليلة راس السنة، إذا طرح أحد الأعضاء هذا الاقتراح.