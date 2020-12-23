نادر سعد: إصابات كورونا ستجاوز ألف حالة خلال أيام

دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إصابات كورونا ستزداد خلال الفترة المقبلة وستجاوز ألف حالة خلال أيام قليلة.

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وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن جميع المستشفيات، والبالغ عددها 363، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أعداد الإصابات.

وأشار إلى أن معظم الحالات تستجيب للعلاج المنزلي، ولكن على الجانب الآخر هناك حالات متوسطة وشديدة الخطورة يتم علاجها في مستشفيات العزل.