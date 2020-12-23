- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إصابات كورونا ستزداد خلال الفترة المقبلة وستجاوز ألف حالة خلال أيام قليلة.
طالع.. وزيرة الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن جميع المستشفيات، والبالغ عددها 363، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أعداد الإصابات.
وأشار إلى أن معظم الحالات تستجيب للعلاج المنزلي، ولكن على الجانب الآخر هناك حالات متوسطة وشديدة الخطورة يتم علاجها في مستشفيات العزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادر سعد: إصابات كورونا ستجاوز ألف حالة خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.