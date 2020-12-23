البنك الإفريقي للتصدير: القارة تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير لقاحات كورونا

سي إن بي سي – قال مسؤول بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الأربعاء، إن القارة تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لوقف الجائحة.

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وتابع: لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك لرويترز إن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية تعمل مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الدول الإفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح.

وتابع قائلا “إذا تُرك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق، ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة، بما يشمل إفريقيا”.

وأضاف “حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية”.

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وتشير تقديرات البنك إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60% على الأقل من 1.3 مليار أفريقي بدءا من العام المقبل.

وسيأتي جزء من التمويل من تحالف كوفاكس العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته ويهدف إلى ضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.