الذهب يقفز 1% مع تمسك المستثمرين بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية

سي إن بي سي – قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار؛ بينما تمسك المستثمرين بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية حتى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيعها.

طالع.. الدولار عند أدنى مستوى في عامين والذهب وعملات الأسواق الناشئة تواصل الارتفاع

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1873.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1878.20 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، “البيانات الاقتصادية إنما تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد يتباطأ وهو ما سيساعد في مفاوضات التحفيز… مازال من المرجح بدرجة كبيرة أن يتم إنجاز حزمة تحفيز من نوع ما.”

وتابع” “التراجع الطفيف للدولار سمح للذهب بالارتفاع،”

وأضاف أن اتفاق التحفيز والتطورات الإيجابية على جبهة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ضرورية لتدعيم مبررات المراهنة على الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يزيد من إغراء المعدن الأصفر لحملة العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون مزيدا من الانخفاض للعملة الأمريكية في 2021.

وارتفعت الفضة 2% إلى 25.63 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1.5% مسجلا 1016.83 دولار وصعد البلاديوم 0.7% ليصل إلى 2330.95 دولار للأونصة.