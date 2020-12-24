الليرة تعاود التراجع قبيل قرار المركزي التركي

_ تراجعت الليرة التركية 0.45 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

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وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250.

والليرة متراجعة بنحو 23 بالمئة منذ بداية العام.

خلص استطلاع رأي أجرته إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5 بالمئة من 15 بالمئة.