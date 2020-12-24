كندا تعلن استمرار وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى 6 يناير

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روسيا اليوم _ أعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو تمديد تعليق استقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى 6 يناير.
طالع.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة ثالثة من كورونا أكثر قدرة على الانتشار
وقال ترودو في تغريدة عبر “تويتر”: لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في كندا، قررنا تمديد تعليق استقبال رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين حتى 6 يناير”.
وأضاف: “سنواصل مراقبة الموقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين”.
وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات في كندا بلغ 526534، والوفيات 14558.
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