الحكومة الصينية تجري محادثات تنظيمية مع آنت جروب

شينخوا _ سيجري البنك المركزي المصري الصيني وثلاث هيئات مراقبة مالية محادثات تنظيمية مع آنت جروب، وحدة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة علي بابا خلال الأيام القليلة القادمة . طالع.. ما الدرس الذي علمه إيقاف اكتتاب آنت جروب للمستثمرين؟ وسوف يقوم بنك الشعب الصيني واللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين واللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي بإجراء المحادثات مع المجموعة . ومن المتوقع أن يتم خلال المحادثات حث وتوجيه آنت جروب على اتباع المبادئ التي تحركها قوى السوق والقائمة على القانون، وتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالإشراف المالي، والمنافسة العادلة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين، وتنظيم تشغيل وتطوير أعمال المجموعة المالية.

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