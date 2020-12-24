الأسهم اليابانية تقترب من أعلى مستوياتها في 30 عام

– صعدت الأسهم اليابانية يوم الخميس تكون قاب قوسين أو أدنى من أعلى مستوياتها في قرابة ثلاثة عقود، إذ يدعم توزيع اللقاح الآمال في تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19، فيما ربحت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة على خلفية تحول في السياسة نحو طاقة أكثر نظافة.

وصعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي 0.54 بالمئة إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قربا من ذروة يوم الاثنين عند 26905 نقطة، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1774.27 نقطة.

يعزز توزيع لقاحات كوفيد-19 الآمال في أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب زخما في العام المقبل بالرغم من رياح معاكسة سببتها سلالة أسرع انتشارا اكتشفت مؤخرا، وتأجيل لحزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو سيكيوريتيز إنه من المرجح استقرار نيكي بين 26 ألف نقطة و27 ألف نقطة في الوقت الراهن.

وأضاف “لكن إذا نزل الدولار كثيرا دون 103 ينات، قد نرى بيعا للأسهم اليابانية”.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن إستراتيجية اليابان الجديدة لوقف الانباعاثات ستستهدف زيادة كبيرة في طاقة الرياح البحرية.