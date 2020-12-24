رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال يرفع حصته في بورتو جروب إلى 5%

رنا ممدوح _ رفع محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال مجموعة بورتو جروب من 3.29% إلى 5%.

طالع.. سبيد ميديكال تقرر الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة مقابل 4 ملايين جنيه

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام بشراء 20 مليون سهم من أسهم بورتو جروب بقيمة إجمالية 14.789 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.739 قرش، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن عبد السلام مسعود يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة بورتو جروب بنسبة 14.021%، يليه مروة محمد الأمين بنسبة 6.788%، ثم شركة أسماك بنسبة 5.95%، وهاشم حسين غنيم 5.196%، ومحمود لاشين بنسبة 5%.