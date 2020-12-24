الصين تعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن الصين ستعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة. طالع.. كندا تعلن استمرار وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى 6 يناير وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن القرار جاء بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وفقا لما نقلته . طالع.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة ثالثة من كورونا أكثر قدرة على الانتشار وقال وانغ للصحفيين في إفادة يومية: “بعد الكثير من الدراسة، قررت الصين تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة”.

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