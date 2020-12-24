الأسهم الأوروبية تنتعش مع قرب التوصل لاتفاق بريكست

ـ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية مع اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

طالع.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي بانتظار اتفاق تجاري وشيك

ولم يتبق سوى أسبوع على خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر في لندن وبروكسل إنه بعد شهور من الجدل ، ابتعدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن الانقسام الحاد.

وارتفعت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر أكبر 50 شركة في أوروبا بنسبة 1.2٪ .

في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الممتازة في لندن بنسبة نصف في المائة ، متأثرة بقوة الجنيه.

وذكرت بي بي سي أن جونسون سيتحدث اليوم مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا.