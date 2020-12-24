جلاكسو سميثكلاين تدرس دمج أمون للصناعات الدوائية

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته أمس، على تشكيل لجنة لدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية في الشركة من عدمه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اللجنة ستقوم بدراسة الدمج من جميع الجوانب ( القانونية – المالية – التنظيمية).

يشار أن جلاكسو سميثكلاين، نفت مطلع الشهر الجاري تقارير بخصوص الاستحواذ على شركة أمون للصناعات الدوائية “التابعة”.

وأكدت وقتها عدم مسؤوليتها عن هذه الأخبار أو مصدرها انطلاقاً من حرصها على الشفافية والمصداقية وصحة الأخبار المتداولة لما فيه أثر على المساهمين والشركة.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 101.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات جلاكسو سميثكلاين خلال التسعة أشهر لتسجل نحو 1.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 114.24 مليون جنيه، مقابل 60.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.