أيمن عبد المجيد: حزمة خدمات طبية إضافية بالتزامن مع فتح مشروع علاج الصحفيين

قال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أنه تم مضاعفة الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم وفق جدول زمني منضبط، بالتزامن مع حضور الزملاء للنقابة للاشتراك في مشروع العلاج.

1- توفير خدمة حملة “مليون صحة”، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، التي يقوم فيها فريق طبي من وزارة الصحة بالفحص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل “الضغط والسكر، والسمنة”، بما لها من أثر على الصحة العامة ووظائف الكلى.

2- توفير فريق طبي من حملة “صحة المرأة”، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات، وأسرهن.

3- توفير مصل “فاكسيرا”، الخاص بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية الرباعية، لمن يحتاجه، مع إتاحة إمكانية الحصول عليه لأفراد الأسرة.

4- توفير كحول وكمامات جراحية ومطهر أسطح، من مصانع الإنتاج الحربي، استمرارًا لاستراتيجية ضمان الجودة وسلامة المنتج، لتحقيق الهدف منه، وهو الوقاية، حيث تم التفاوض للحصول على أسعار مخفضة عن الأشهر الماضية، تيسيرًا على الزملاء.

5- توفير شباك للاشتراك في مشروع صيدليتي الذي بموجب الكارنيه الخاص به يستطيع العضو الحصول على تخفيضات تصل إلى 20٪؜ محلي و10 ٪؜ للمستورد.

ويتم الحصول على بطاقة مشروع صيدلتي برسم اشتراك 20 جنيه فقط في العام، ومعه دليل بالصيدليات ونسب الخصم المقدمة.

3- قيمة الاشتراك السنوي في مشروع العلاج، 180 جنيهًا فقط، للفرد، دون أي زيادة رغم أعباء فيروس كورونا، يضاف لكل فرد 5 جنيهات استخراج كارنيه، و25 جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة كاملة، ومن سبق اشتراكه ليس في حاجة لأوراق، فقط يحضر لإنهاء إجراءات الاشتراك.

وأوضح عبد المجيد أن مضاعفة الخدمات المقدمة، يأتي في إطار استراتيجية تكامل الخدمة الطبية، بشقيها الوقائي والعلاجي، وبالتزامن مع فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين.