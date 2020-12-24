البورصة تصعد 0.11% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 10688 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.59%، و 1.3% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 47.116 مليون جنيه على 99 شركة من خلال 1.510 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المصدرة لعدد 2.285 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.285 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 48 شركة مقابل تراجع شركتان في حين لم تتغير أسعار 50.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.755 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 10.276 مليون جنيه، مقابل 4.521 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 5.562 مليون جنيه، منها 4.408 مليون جنيه للأفراد، و1.154 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 192.585 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 329.161 ألف جنيه مقابل 136.576 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.26%، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 8.58%، ثم سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 7.24%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.13%، تلاه السويدي إليكتريك بنسبة 0.22%