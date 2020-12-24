ارتفاع حصة سمير توماس ومجموعاته المرتبطة إلى 41.2% من دايس للملابس

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رنا ممدوح _ رفع ناجي سمير توماس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة حصته في رأسمال الشركة من 18.29% إلى 22.93%.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ناجي توماس قام بشراء 24.6 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة إجمالية 37.334 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.513 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وبموجب الصفقة، ارتفعت حصة سمير توماس ومجموعاته المرتبطة، إلى 41.22% من أسهم دايس، مقابل 36.58% قبل التنفيذ.
وأصبح ناجي توماس يستحوذ على الحصة الاكبر بهيكل ملكية شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 22.93%.
وتتوزع الحصص المتبقية بواقع، 18.29% نصيب ماجد سمير توماس نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم على محجوب 14.4967%، ومحمد فرج المحيربي 10%.
كما يستحوذ خلفان فرج المحيربي على 7.16% من رأسمال دايس، يليه بيت التامين المصري السعودي بنسبة 6.92%.
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