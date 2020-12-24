مصر والعراق والأردن يحددون الصناعات الدوائية والكيماوية والسيراميك لبداية تفعيل خطط الشراكة

بكر بهجت _ نسقت وزارة التجارة والصناعة المصرية مع الأردن والعراق لبدء تفعيل التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث.

طالع.. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالتحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان، إنه سيتم خلال أيام إيفاد فريق فني مصري للعراق وبمشاركة من السفارة الأردنية بالعاصمة بغداد للوقوف على احتياجات السوق العراقية.

وتابعت أن ذلك سيكون فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وكذا الوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع مها علي وزير الصناعة والتجارة الاردنية ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي.

شارك في الاجتماع طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون الاتفاقيات والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يأتي كنتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن الزيارة تم خلالها التأكيد على اهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.

وأشارت جامع إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الادوية البيطرية والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والجلود والسيراميك.

وأضافت أنه تم دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد.

واتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الثلاثة.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الثلاثة.

الاستفادة من الخبرة المصرية في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية

ولفتت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وادارة المناطق والمجمعات الصناعية.

وقالت إن ذلك بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والاردن وهو الأمر الذي يعد نواة لايجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.

ومن جانبها أكدت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق.

وأضافت أن حكومتها مستعدة لبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع، خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع.

الربط الإلكتروني بين أجهزة الجمارك ضرورة لتيسير التبادل التجاري

وأكدت في الوقت ذاته على أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.

خطط لبدء شراكات صناعية لتلبية احتياجات السوق العراقي

وبدوره أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي أن بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصري والأردني وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأضاف أن ذلك في ظل تطلع الحكومة العراقية إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى الاقليمي والعربي.

المباحثات تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات في التجارة والصناعة

ولفت إلى أن النتائج الإيجابية التي تم التوصل اليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية اقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الثلاثة.

ووجه الدعوة للوزيرتين لترأس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً بهدف الوصول الى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في اقرب وقت ممكن.