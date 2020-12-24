بنك القاهرة يقتنص إدارة المحفظة الإلكترونية لشركة اتصالات مصر

دوت الخليج _ وقع بنك القاهرة ومؤسسة اتصالات مصر اتفاقية تعاون يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة “اتصالات كاش”.

طالع.. طارق فايد: بنك القاهرة يجتذب نحو 40 ألف تاجر في الدفع عبر QR Code

بموجب الاتفاق سيكون القاهرة الشريك البنكي- لتقديم مجموعة من الخدمات البنكية لمستخدمي المحفظة، وفقا لضوابط النظام المصرفي المصري وقواعده.

ويستهدف التعاون تمكين عملاء اتصالات مصر من إرسال واستقبال الأموال والإحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق الهاتف المحمول “اتصالات كاش”.

وتوفر المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

طارق فايد: الشراكة تستهدف التسهيل على قاعدة عملاء “إتصالات كاش”

ومن جانبه، أشار طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الشراكة تستهدف التسهيل على قاعدة عملاء “اتصالات كاش” للقيام بمعاملاتهم النقدية بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بطرق أبسط وأسرع وأكثر أماناً.

وأكد أن بنك القاهرة يمتلك كافة المقومات اللازمة لإدارة المحفظة بنجاح وتقديم مستوى متميزوخدمات أكثر تطوراً للعملاء.

وأضاف “فايد”: منذ تطبيق خطتنا التوسعية اتخذ بنك القاهرة خطوات واسعة لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال أن مصرفه مستمر فى تحقيق المزيد من التوسع في نشر قنوات قبول الدفع الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام عملاء المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول للإستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة، وشبكة الفروع المنتشرة لبنك القاهرة.

حازم حجازى: تقديم خدمات تنافسية جديدة ومساعدة الشركة فى توسيع قاعدة عملاء

وقال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن التعاون المثمر مع “اتصالات مصر” يستهدف بصورة أساسية تقديم خدمات تنافسية جديدة، ومساعدة الشركة فى توسيع قاعدة عملاء المحفظة الرقمية بها.

كما يستهدف تلبية إحتياجات وتطلعات العملاء من مستخدمى المحفظة من خلال تسهيل إجراءات الإشتراك بالخدمة وتقديمها بشكل أبسط وأكثر سهولة بما يسهم فى زيادة الإعتماد على خدمات الدفع الإلكترونى.

حازم متولي: التعاون يتضمن التوسع في الخدمات البنكية لاستيعاب أعداد العملاء

وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن بنك القاهرة يمتلك مقومات وإمكانيات كبيرة تساهم في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملاء الشركة.

وأكد متولي، أن هذا التعاون يعكس حرص اتصالات مصر الدائم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة، من خلال الإهتمام بتوسيع خدمات المحافظ الإلكترونية وإضافة خدمات جديدة.

كما سيعمل على عن جذب قاعدة كبيرة من العملاء وتمكينهم من الخدمات والمنتجات البنكية المتطورة على مدار الساعة.

وأوضح أن هذا التعاون يتضمن التوسع في الخدمات البنكية لإستيعاب أعداد العملاء بجانب تقديم عدد من الخدمات المتميزة للعملاء وتحقيق العديد من الفوائد منها إمكانية الإستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة.

وقال أن الاتفاق يساهم في تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي اللازمة للتقليل من مخاطر فيروس كورونا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، دون أي زيادة في مصاريف الخدمة.