علي بابا يتراجع 3% بعد فتح الصين تحقيقا مع المجموعة بتهمة الاحتكار

وكالات _ وضعت سلطات المنافسة في الصين مجموعة “علي بابا” العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت على ذمة التحقيق، بتهمة قيامها بممارسات احتكارية.

طالع.. الحكومة الصينية تجري محادثات تنظيمية مع آنت جروب

وبشأن القضايا المتعلقة بالرقابة، أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن اتصالها بمجموعة “آنت جروب”، وذلك بعد مرور شهرين من إلغاء بكيين لفرع “علي بابا” من البورصة لديها.

وسبب الإعلان عن انخفاض أسهم “علي بابا” وتراجعها بنسبة 3% في بورصة هونغ كونغ صدمة كبيرة في سوق الأعمال الصيني، خاصة مع اعتبار “علي بابا” رمزا للنجاح على مستوى آسيا في المجال التكنولوجي.

وبعد إلقاء رئيس المجموعة خطابا في شنغهاي، الذي انتقد فيه الأسواق القلقة بشأن الانخفاض الحاصل، قامت مجموعة “آنت جروب” بتعليق الاكتتاب الأول الذي أثار الاستغراب في المنطقة.

كما حذرت وسائل الإعلام الصينية من حصول اضطرابات مالية، وكتبت العديد من الصحف عن ذلك أيضا.

وبينت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أن وقوف “علي بابا” على ذمة التحقيق يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق الرقابة ضد الاحتكار الحاصل عبر الانترنت.

والجدير بالذكر، أنه قد تم فرض غرامية مالية قدرها 500 ألف يوان على مجموعة “علي بابا” نتيجة لاستياء السلطات العامة منها مؤخرا.