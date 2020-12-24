مال وأعمال

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي بدءا من الشهر المقبل

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نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضحت أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه.

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وشددت على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

وتناشد الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

أهابت في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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